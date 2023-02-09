Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні агресор уже двічі вдарив по Марганцю з важкої артилерії. Від ворожого вогню постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки - 52 i 60 років", - написав він і зазначив, що всіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога.

Чиновник зазначив, що внаслідок атаки також пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередачі, газогін і водопровід.