Росіяни обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: постраждали дві жінки та 12-річна дівчинка
Удень 9 лютого російські окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області. Серед постраждалих унаслідок атаки - 12-річна дівчинка
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Сьогодні агресор уже двічі вдарив по Марганцю з важкої артилерії. Від ворожого вогню постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки - 52 i 60 років", - написав він і зазначив, що всіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога.
Чиновник зазначив, що внаслідок атаки також пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередачі, газогін і водопровід.
- У ніч на 9 лютого окупанти обстріляли Нікополь, унаслідок чого загинув чоловік.
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