Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини: поранено трьох людей, пошкоджено будинки
На Дніпропетровщині пообіді 22 жовтня окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, поранили трьох людей і пошкодили будинки
Про це написав у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.
"Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді", - зауважив він.
За попередньою інформацією, поранення отримали три людини. Вони перебувають у лікарні. Крім того, окупанти понівечили житлові будинки.
- У ніч на 22 жовтня росіяни обстріляли дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області, пошкодили будинки, газогони й електролінії, залишивши без світла 1 тис. осель.
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