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Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини: поранено трьох людей, пошкоджено будинки

22 жовтня, 2022 субота
18:41
війна з Росією Нікополь

На Дніпропетровщині пообіді 22 жовтня окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, поранили трьох людей і пошкодили будинки

Про це написав у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

"Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили з РСЗВ по Червоногригорівській  громаді", - зауважив він.

За попередньою інформацією, поранення отримали три людини. Вони перебувають у лікарні. Крім того, окупанти понівечили житлові будинки.

  • У ніч на 22 жовтня росіяни обстріляли дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області, пошкодили будинки, газогони й електролінії, залишивши без світла 1 тис. осель.

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