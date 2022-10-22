Про це написав у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

"Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді", - зауважив він.

За попередньою інформацією, поранення отримали три людини. Вони перебувають у лікарні. Крім того, окупанти понівечили житлові будинки.

У ніч на 22 жовтня росіяни обстріляли дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області, пошкодили будинки, газогони й електролінії, залишивши без світла 1 тис. осель.

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