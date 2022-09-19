Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів
Вночі на 19 вересня російські війська обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції
Відео та фото опублікував президент України Володимир Зеленський.
"Миколаївщина. Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", - написав він.
Раніше Енергоатом на своїй сторінці у телеграмі повідомив, що сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС.
Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися і три високовольтні лінії електропередачі.
Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.
"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи!" - наголошують в Енергоатомі.
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