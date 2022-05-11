Росіяни обстріляли Полтавщину ракетою з літака: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Про це повідомив у Telegram очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. ... "Приліт" у Карлівській громаді по об'єкту інфраструктури", - написав Лунін.

Чиновник також оприлюднив фото пошкодження, спричиненого обстрілом.

"Ось такий вигляд має одна з частин інфраструктурної будівлі, яку "демілітаризувала" російська ракета. На щастя, після ворожого удару постраждалих немає. Уточнення: обійшлося без пожежі", - написав Лунін.

Раніше, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Карлівці Полтавської області, одну ракету збила протиповітряна оборона.

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