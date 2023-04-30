Росіяни обстріляли пожежну частину в Оріхові Запорізької області
В Оріхові Запорізької області 30 квітня росіяни обстріляли пожежну частину, пошкодивши дах, стіни та зруйнувавши приміщення постового
Про це повідомило ГУ ДСНС у Запорізькій області в телеграмі.
"На світлинах - наслідки чергового обстрілу 30 квітня, у результаті яких зазнала пошкоджень будівля однієї з пожежно-рятувальних частин. На щастя, особовий склад не постраждав, адже перебував в укритті", - ідеться в дописі.
Уламки посікли дах і стіни пожежної частини, вибили два пластикові вікна. Також росіяни зруйнували приміщення постового та пошкодили цистерну рятувальників.
- 28 квітня росіяни завдали 56 ударів по Запорізькій області та поцілили у 22 цивільні об'єкти.
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