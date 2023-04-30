Про це повідомило ГУ ДСНС у Запорізькій області в телеграмі.

"На світлинах - наслідки чергового обстрілу 30 квітня, у результаті яких зазнала пошкоджень будівля однієї з пожежно-рятувальних частин. На щастя, особовий склад не постраждав, адже перебував в укритті", - ідеться в дописі.

Уламки посікли дах і стіни пожежної частини, вибили два пластикові вікна. Також росіяни зруйнували приміщення постового та пошкодили цистерну рятувальників.