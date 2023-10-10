Росіяни обстріляли село на Сумщині, поранено дитину

Про це пише "Суспільне", посилаючись на коментар секретарки Краснопільської селищної ради Ірини Юхти.

"Був обстріл, пошкоджено приміщення школи, там вибиті вікна та пошкоджений дах. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину, її екстрено на "швидкій" доставили у Суми в медичний заклад", - сказала вона.

Юхта додала, що РФ вдарила і по інших населених пунктах Краснопільської громади, але там обійшлося без постраждалих та руйнувань.