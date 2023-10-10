Росіяни обстріляли село на Сумщині, поранено дитину
У вівторок, 10 жовтня, росіяни обстріляли село Угроїди, що на Сумщині - поранено 13-річну дитину, пошкоджень зазнав навчальний заклад
Про це пише "Суспільне", посилаючись на коментар секретарки Краснопільської селищної ради Ірини Юхти.
"Був обстріл, пошкоджено приміщення школи, там вибиті вікна та пошкоджений дах. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину, її екстрено на "швидкій" доставили у Суми в медичний заклад", - сказала вона.
Юхта додала, що РФ вдарила і по інших населених пунктах Краснопільської громади, але там обійшлося без постраждалих та руйнувань.
- Уранці неділі, 8 жовтня, російські військові завдали удару крилатою ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок обстрілу поранення отримали 4 людей, зокрема, дитина.
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