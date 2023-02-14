Росіяни обстріляли станцію швидкої допомоги у Бериславі: є поранений
Російські війська у вівторок, 14 лютого, обстріляли з артилерії станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі на Херсонщині, поранень зазнала одна людина
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у telegram.
"Чергова ціль російської артилерії – станція швидкої медичної допомоги у Бериславі. Це вже другий медзаклад, який за сьогоднішню добу обстріляли окупанти. Через російську атаку приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджено й автівки медиків. Легкі поранення отримав водій швидкої", – йдеться в повідомленні.
Зокрема за даними ОВА, чоловіка поранило уламками скла. Його життю та здоровʼю нічого не загрожує.
- Уранці 14 лютого російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні в той час, коли там було багато людей. На щастя, ніхто не постраждав.
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