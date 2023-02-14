Росіяни обстріляли станцію швидкої допомоги у Бериславі: є поранений

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у telegram.

"Чергова ціль російської артилерії – станція швидкої медичної допомоги у Бериславі. Це вже другий медзаклад, який за сьогоднішню добу обстріляли окупанти. Через російську атаку приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджено й автівки медиків. Легкі поранення отримав водій швидкої", – йдеться в повідомленні.

Зокрема за даними ОВА, чоловіка поранило уламками скла. Його життю та здоровʼю нічого не загрожує.