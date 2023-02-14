Про це повідомила Херсонська ОВА.

"У цей час лікарі приймали пацієнтів, тож було досить людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор", - ідеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, територія навколо будівлі нині всіяна склом від вибитих вікон та осколками ворожих снарядів.