Ворожі війська обстріляли медзаклад у Херсоні
Уранці 14 лютого російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні в той час, коли там було багато людей. На щастя, ніхто не постраждав
Про це повідомила Херсонська ОВА.
"У цей час лікарі приймали пацієнтів, тож було досить людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор", - ідеться в повідомленні.
За інформацією ОВА, територія навколо будівлі нині всіяна склом від вибитих вікон та осколками ворожих снарядів.
- У понеділок, 13 лютого, російська армія 54 рази обстрілювала Херсонську область, унаслідок чого загинули дві людини.
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