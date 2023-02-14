За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 54 рази, 2 людини загинули

Про це повідомили в Херсонській ОДА.

Херсонщину 54 рази обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії та танків. Унаслідок цього загинули дві людини. Ще три жителі області дістали поранень різного ступеню тяжкості.

По Херсону загарбники завдали ударів 13 разів. Унаслідок обстрілів пошкоджено залізничну колію пасажирського сполучення та житлові будинки.