За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 54 рази, 2 людини загинули
У понеділок, 13 лютого, російська армія 54 рази обстрілювала Херсонську область, унаслідок чого загинули дві людини
Про це повідомили в Херсонській ОДА.
Херсонщину 54 рази обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії та танків. Унаслідок цього загинули дві людини. Ще три жителі області дістали поранень різного ступеню тяжкості.
По Херсону загарбники завдали ударів 13 разів. Унаслідок обстрілів пошкоджено залізничну колію пасажирського сполучення та житлові будинки.
- Вранці 13 лютого росіяни вкотре обстріляли Херсон. Загинув працівник одного з місцевих підприємств.
- Згодом цього ж дня обстріляли домівки мирних мешканців у селі Інгулець на Херсонщині.
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