Росіяни знову обстріляли Херсон: загинув працівник одного з місцевих підприємств
Окупанти 13 лютого вкотре обстріляли Херсон. Російський обстріл забрав життя працівника одного з місцевих підприємств
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Війська РФ сьогодні вкотре вкривали місто вогнем із артилерії. Ворожі снаряди вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств", - ідеться в повідомленні.
Під завалами перебував охоронець бази, однак урятувати його не вдалось. Медики, що прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.
- Раніше окупанти пошкодили залізничне полотно на Херсонщині.
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