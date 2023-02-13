Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Війська РФ сьогодні вкотре вкривали місто вогнем із артилерії. Ворожі снаряди вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств", - ідеться в повідомленні.

Під завалами перебував охоронець бази, однак урятувати його не вдалось. Медики, що прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.