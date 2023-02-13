Росіяни обстріляли село Інгулець на Херсонщині: загинула жінка
Російські війська 13 лютого обстріляли домівки мирних мешканців у селі Інгулець на Херсонщині
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
"Снаряди падали на подвір'я, де ввечері спокійно господарювали мирні жителі села. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, що була біля свого будинку. Рани виявилися несумісними з життям – постраждала загинула на місці", – повідомили в ОВА увечері 13 лютого.
Окрім того, ще одного мешканця села шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини.
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