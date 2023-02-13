Росіяни обстріляли село Інгулець на Херсонщині: загинула жінка

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Снаряди падали на подвір'я, де ввечері спокійно господарювали мирні жителі села. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, що була біля свого будинку. Рани виявилися несумісними з життям – постраждала загинула на місці", – повідомили в ОВА увечері 13 лютого.

Окрім того, ще одного мешканця села шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини.