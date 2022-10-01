Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Близько опівночі росіяни били з артилерії по Есманській громаді. 6 прильотів.

Без жертв та руйнувань", - наголосив він.

29 вересня Росія завдала понад 50 ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини, пошкоджено тваринний комплекс, лінії електропередачі.

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