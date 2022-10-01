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Росіяни обстріляли Сумщину: 6 прильотів

1 жовтня, 2022 субота
10:41
війна з Росією окупанти рф

На Сумщині близько 00:00 1 жовтня російські загарбники обстріляли Есманську громаду з артилерії

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Близько опівночі росіяни били з артилерії по Есманській громаді. 6 прильотів.
Без жертв та руйнувань", - наголосив він.

  • 29 вересня Росія завдала понад 50 ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини, пошкоджено тваринний комплекс, лінії електропередачі.

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