Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" в Facebook

"Близько 12:00-13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, попередньо зі ствольної артилерії) по території України з боку РФ в районі Соснівки та в район заказника "Шалигинський", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОП "Північ", втрат серед особового складу та техніки немає. Є влучання у тваринний комплекс в Соснівці та пошкодження ЛЕП.

"Ще 10 приходів (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20-13:10 в напрямку Сеньківки", - повідомили в оперативному командуванні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

28 вересня ворог гатив по території Краснопільської громади на Сумщині, обстріляв будинки, городи, подвір'я, дороги й електролінію.

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