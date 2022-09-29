Ворог за годину понад 50 разів обстріляв північний кордон України
29 вересня Росія завдала нових ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" в Facebook
"Близько 12:00-13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, попередньо зі ствольної артилерії) по території України з боку РФ в районі Соснівки та в район заказника "Шалигинський", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ОП "Північ", втрат серед особового складу та техніки немає. Є влучання у тваринний комплекс в Соснівці та пошкодження ЛЕП.
"Ще 10 приходів (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20-13:10 в напрямку Сеньківки", - повідомили в оперативному командуванні.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
- 28 вересня ворог гатив по території Краснопільської громади на Сумщині, обстріляв будинки, городи, подвір'я, дороги й електролінію.
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