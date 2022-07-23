Росіяни обстріляли Сумщину: близько 36 приходів
Уранці 23 липня на Сумщині окупанти обстріляли чотири громади з артилерії, мінометів і гранатометів
Про це повідомив очільник сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
За його словами, ніч на 23 липня була спокійною, попри повітряні тривоги. Проте вранці росіяни почали обстрілювати Сумщину.
У Юнаківській громаді після 6:00 23 липня зафіксували близько 20 приходів з артилерії.
О 6:30 росіяни відкрили вогонь по Миропільській громаді. Загалом було 10 приходів.
Після 7:00 зафіксували два гранатометні приходи по Білопільській громаді.
Також після 7:00 росіяни обстріляли з мінометів околиці одного з населених пунктів Хотінської громади. Зафіксували чотири приходи.
- 22 липня, від російських артилерійських і мінометних обстрілів у Сумській області постраждали Шалигинська та Краснопільська громади.
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