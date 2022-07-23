Про це повідомив очільник сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

За його словами, ніч на 23 липня була спокійною, попри повітряні тривоги. Проте вранці росіяни почали обстрілювати Сумщину.

У Юнаківській громаді після 6:00 23 липня зафіксували близько 20 приходів з артилерії.

О 6:30 росіяни відкрили вогонь по Миропільській громаді. Загалом було 10 приходів.

Після 7:00 зафіксували два гранатометні приходи по Білопільській громаді.

Також після 7:00 росіяни обстріляли з мінометів околиці одного з населених пунктів Хотінської громади. Зафіксували чотири приходи.

22 липня, від російських артилерійських і мінометних обстрілів у Сумській області постраждали Шалигинська та Краснопільська громади.

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