Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби.

Російські гелікоптери, чий політ бачили в РФ, запустили близько 20 ракет по Сумщині: п'ять - по Великописарівській громаді з боку російського населеного пункту Понури, дві - по Хотінській з боку Ніколаєво-Дар'їно, що в РФ, близько десяти - по Краснопільскій з Теребріно.

У Кранснопільській громаді окупанти пошкодили будівлю та спричинили пожежу. Місцевий мешканець загинув від осколкового поранення, несумісного із життям.

Шалигінську ОТГ росіяни обстріляли з мінометів 120 мм калібру: пролунало два вибухи. Прикордоння Есманської громади опинилося під вогнем зі ствольної артилерії. Загарбники випустили 15 снарядів із боку Троєбортного.

На Чернігівщині росіяни тричі за добу гатили з мінометів по Семенівській громаді. Нарахували майже 40 прильотів з боку Скачка та Ломаковки, що в РФ.

По прикордонню Новгород-Сіверської громади окупанти били зі ствольної артилерії: було 25 прильотів із російського Случевська.

З боку Чорноземного городка росіяни випустили 16 мінометних снарядів по околиці населеного пункту в Городнянській ОТГ. Гатили двічі.

У прикордонні Сновської громади після 3:00 8 жовтня лунало два вибухи: окуп із району.

6 й 7 жовтня на Сумщині росіяни обстріляли чотири прикордонні громади, пошкодили дім, Будинок культури, адмінприміщення, електролінїі.

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