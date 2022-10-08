Росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину ракетами й артилерією: пошкоджено будівлі, загинула людина
Окупанти 7 жовтня обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, ракетами, мінометами й артилерією, убили цивільного й пошкодили будівлі
Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби.
Російські гелікоптери, чий політ бачили в РФ, запустили близько 20 ракет по Сумщині: п'ять - по Великописарівській громаді з боку російського населеного пункту Понури, дві - по Хотінській з боку Ніколаєво-Дар'їно, що в РФ, близько десяти - по Краснопільскій з Теребріно.
У Кранснопільській громаді окупанти пошкодили будівлю та спричинили пожежу. Місцевий мешканець загинув від осколкового поранення, несумісного із життям.
Шалигінську ОТГ росіяни обстріляли з мінометів 120 мм калібру: пролунало два вибухи. Прикордоння Есманської громади опинилося під вогнем зі ствольної артилерії. Загарбники випустили 15 снарядів із боку Троєбортного.
На Чернігівщині росіяни тричі за добу гатили з мінометів по Семенівській громаді. Нарахували майже 40 прильотів з боку Скачка та Ломаковки, що в РФ.
По прикордонню Новгород-Сіверської громади окупанти били зі ствольної артилерії: було 25 прильотів із російського Случевська.
З боку Чорноземного городка росіяни випустили 16 мінометних снарядів по околиці населеного пункту в Городнянській ОТГ. Гатили двічі.
У прикордонні Сновської громади після 3:00 8 жовтня лунало два вибухи: окуп із району.
- 6 й 7 жовтня на Сумщині росіяни обстріляли чотири прикордонні громади, пошкодили дім, Будинок культури, адмінприміщення, електролінїі.
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