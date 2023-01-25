Росіяни обстріляли Торецьк, Бахмут і район, загинув мирний житель, є поранені
Удень 25 січня рашисти гатили зі ствольної артилерії по містах Торецьк, Бахмут і району, унаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо мирних жителів поранені
Про це інформує прокуратура Донецької області.
Слідство встановило, що 25 січня збройні сили Росії вкотре вдарили по Торецьку, Бахмуту та Бахмутському району.
Рашисти гатили зі ствольної артилерії по мирних містах.
Від атаки російських загарбників загинув 44-річний чоловік, ще четверо українців зазнали осколкових поранень, зокрема 76-річна матір та її 50-річний син.
У результаті також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та зупинку громадського транспорту.
Прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни
- 23 січня, внаслідок збройної агресії Росії загинули троє мешканців Донецької області, ще троє дістали поранення.
- 24 січня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Унаслідок цього є поранені, серед них двоє дітей.
- Упродовж 24 січня щонайменше 10 мирних мешканців Донецької області зазнали поранень внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
- Також удень 25 січня російські війська відкрили вогонь по місту Авдіївка Донецької області. Унаслідок цього пошкоджені багатоповерхові будинки, відбулося загоряння.
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