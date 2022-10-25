Росіяни обстріляли цивільне авто на Херсонщині, поранено 5-річну дитину
У Херсонській області поблизу Нечаєва російські військові обстріляли автомобіль мирних мешканців
Про це повідомив мер Олешок Євген Рищук на фейсбуці.
Він заявив, що в машині перебували троє людей. Наразі відомо лише про двох загиблих і одну поранену людину. 14-річний хлопець загинув на місці, його батько - на операційному столі. 5-річну дитину доставили в лікарню. Вона жива, проте їй довелося ампутувати частину руки.
У коментарі Суспільному він зазначив, що люди їхали на "жигулях" темно-синього кольору з тонованими вікнами, обстріляли на російському блокпості поблизу Нечаєва. Він зазначив, що тоновані вікна могли стати для окупантів сигналом того, що в машині хтось ховається.
Також Рищук зазначив, що намагається зв'язатися з лікарнею та з'ясувати подробиці.
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