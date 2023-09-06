Росіяни обстріляли з артилерії місто та село на Донеччині: поранено п'ять людей

Про це повідомила обласна прокуратура у Facebook.

Близько 17:00, росіяни обстріляли село Шахтарське Волноваського району. Снаряди поцілили по приватному сектору - поранені 40-річний чоловік та 50-річна жінка. Їм надано допомогу.

"Вже через дві години росіяни атакували Костянтинівку, внаслідок чого зазнали осколкових поранень троє місцевих мешканців віком 40, 51 й 53 роки, які їхали у мікроавтобусі по одній з автодоріг. Двоє з потерпілих наразі перебувають в лікарні у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль й лінії електропередач. У прокуратурі заявили, що за попередніми даними, росіяни вели обстріли ствольної артилерії.