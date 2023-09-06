Росіяни обстріляли з артилерії місто та село на Донеччині: поранено п'ять людей
5 вересня російські окупанти обстріляли Костянтинівку та Шахтарське Донецької області - п'ятеро людей поранені. Пошкоджено будинки, авто та лінії електропередач
Про це повідомила обласна прокуратура у Facebook.
Близько 17:00, росіяни обстріляли село Шахтарське Волноваського району. Снаряди поцілили по приватному сектору - поранені 40-річний чоловік та 50-річна жінка. Їм надано допомогу.
"Вже через дві години росіяни атакували Костянтинівку, внаслідок чого зазнали осколкових поранень троє місцевих мешканців віком 40, 51 й 53 роки, які їхали у мікроавтобусі по одній з автодоріг. Двоє з потерпілих наразі перебувають в лікарні у важкому стані", - йдеться у повідомленні.
Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль й лінії електропередач. У прокуратурі заявили, що за попередніми даними, росіяни вели обстріли ствольної артилерії.
- Телеканал "Еспресо" та благодійний фонд “Весна” збирає кошти на купівлю сучасних дронів для 23 Окремого стрілецького батальйону Збройних Сил України. Захисники працюють на спекотному Донецькому напрямку. Їм потрібні дрони для проведення високоефективної розвідки.
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