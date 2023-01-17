Таку інформацію станом на ранок 17 січня опублікував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійських ударів по населенному пункту Очаківської громади, внаслідок чого одна людина загинула. Пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки", - написав він.

За даними Кіма, в Миколаєві, а також у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.

9 січня окупанти обстріляли Очаків, унаслідок чого було пошкоджено лікарню, багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Поранення отримали 15 людей.

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