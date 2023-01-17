Росіяни обстріляли з артилерії Очаківську громаду на Миколаївщині, одна людина загинула
Російська армія пізно ввечері 16 січня обстріляла з артилерії Очаківську громаду Миколаївської області, внаслідок чого загинула одна людина
Таку інформацію станом на ранок 17 січня опублікував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Учора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійських ударів по населенному пункту Очаківської громади, внаслідок чого одна людина загинула. Пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки", - написав він.
За даними Кіма, в Миколаєві, а також у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.
- 9 січня окупанти обстріляли Очаків, унаслідок чого було пошкоджено лікарню, багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Поранення отримали 15 людей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 42.06Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе