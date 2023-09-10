Росіяни обстріляли з артилерії центр Херсона: поранена жінка
У неділю, 10 вересня, російські терористи гатили з артилерії по Суворовському району міста Херсон. Унаслідок атаки поранення отримала жінка
Про це пише Херсонська ОВА і Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що близько 17:30 окупанти вдарили по Суворовському району. Попередньо, терористи атакували місто артилерією.
Унаслідок ворожої атаки мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна мешканка міста. Крім цього, пошкоджено фасад та вікна житлової багатоповерхівки, автотранспорт.
Також росіяни 10 вересня поцілили в один з пожежно-рятувальних підрозділів. Як зазначає ДСНС, осколками посікло приватні автомобілі та стіну будівлі.
Особовий склад знаходився в укритті, тому ніхто з рятувальників не постраждав.
- Уранці неділі, 10 вересня, російські терористи обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки медичної допомоги потребувала місцева жителька, пошкоджений освітній заклад і будинок.
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