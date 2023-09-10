Росіяни обстріляли з артилерії центр Херсона: поранена жінка

Про це пише Херсонська ОВА і Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що близько 17:30 окупанти вдарили по Суворовському району. Попередньо, терористи атакували місто артилерією.

Унаслідок ворожої атаки мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна мешканка міста. Крім цього, пошкоджено фасад та вікна житлової багатоповерхівки, автотранспорт.

Також росіяни 10 вересня поцілили в один з пожежно-рятувальних підрозділів. Як зазначає ДСНС, осколками посікло приватні автомобілі та стіну будівлі.

Особовий склад знаходився в укритті, тому ніхто з рятувальників не постраждав.