Росіяни обстріляли Запоріжжя: загинула жінка
Удень 25 січня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Унаслідок прильоту було зруйновано приватний будинок, під його завалами загинула жінка
Про це повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.
"Кляті російські тварі сьогодні підло атакували Запоріжжя прямо серед білого дня. Внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок", - написав він і уточнив, що пошкодження отримали і будинки, які розташовані поруч.
Під завалами опинилася жінка. Пізніше Куртєв уточнив, що вона загинула.
На місці працюють усі відповідні служби.
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