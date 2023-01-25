Про це повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"Кляті російські тварі сьогодні підло атакували Запоріжжя прямо серед білого дня. Внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок", - написав він і уточнив, що пошкодження отримали і будинки, які розташовані поруч.

Під завалами опинилася жінка. Пізніше Куртєв уточнив, що вона загинула.

На місці працюють усі відповідні служби.

22 січня російська армія вдарила ракетами С-300 по селах поблизу Запоріжжя.

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