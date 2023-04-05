Росіяни обстріляли житлові будинки, торговельний заклад та лінію електропередач на Сумщині: є поранений
У вівторок, 4 квітня, російські терористи обстріляли Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську громади Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
На Краснопільську громаду росіяни скинули 2 боєприпаси (типу ВОГ) з безпілотника. Поранення отримала 1 цивільна особа, пошкоджено торговельний заклад.
Білопільську громаду росіяни обстрілювали практично протягом усього дня. Били з мінометів – 49 прильотів, та АГС – 58 пострілів.
"Середино-Будська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл – 15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач", - пише ОВА.
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