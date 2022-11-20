Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Смт. Шевченкове, Куп’янський район - росіяни знову обстріляли житловий будинок, - розповів він.

За словами Тимошенка, під завалами можуть бути люди, нині на місці події працює ДСНС.

Пізніше голова Шевченківської громади Валерій Приходько розповів "Суспільне Харків", що у селищі Шевченкове чули два вибухи: перший пролунав о 22:22, другий — за пів хвилини. В який саме будинок влучили та скільки людей могли в ньому перебувати ще не відомо.

20 листопада росіяни обстріляли Куп'янський район на Харківщині, внаслідок чого поранень зазнали 54-річна жінка та 60-річний чоловік, наразі обоє у важкому стані. Протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківщини. У самому Куп’янську внаслідок обстрілу елеватора виникла пожежа, постраждалих немає. Також зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.

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