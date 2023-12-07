Росіяни оголосили "евакуацію" з Нової Каховки, - Хлань

Про це у Facebook написав депутат обласної ради Сергій Хлань.

"Росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої Нової Каховки. Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на "безпечну територію" мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні", - заявив Хлань.

Депутат додав, що наразі невідомо куди і на яких умовах окупант планує евакуювати цивільних.