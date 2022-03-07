Росіяни оголосили про введення "режиму тиші" 8 березня для евакуації мирних жителів з п'яти українських міст

Про це повідомлили у Міжвідомчому координаційному штабі, створеному на базі Національного центру управління обороною РФ, передає ТАСС.

Нібито там оголосили "режим тиші" з 10:30 години 8 березня для виходу людей з цих міст.



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Ані маршруту, ані механізми забезпечення "тиші" не опублікували.