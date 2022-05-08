Росіяни перенесли парад до 9 травня в Маріуполі, - радник мера
Окупанти скасували парад до Дня перемоги в Маріуполі, його перенесено на невідомий термін
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"З міста кажуть, окупанти оголосили, що переносять парад на іншу дату. Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це пішло після візиту заступник голови уряду РФ", - написав він.
За його словами, причину на прямі питання не повідомляють.
"Однак, обіцяють святкові заходи, у тому числі відкриття Алеї пам‘яти загиблим борцям з фашизмом в Україні в районі Приморського парку. Продовжуємо спостерігати, чим завершиться «победобесіє» в Маріуполі", - зазначив Андрющенко.
- Росіяни відмовляються від проведення "свята" й "військового параду" в тимчасово окупованому Донецьку й не готуються до них. За планами РФ, центром "урочистостей" повинен стати Маріуполь. Для цього в місті терміново прибирають центральні вулиці від завалів, тіл убитих і нерозірваних російських боєприпасів.
- Російських офіцерів знімають із бойових позицій для охорони "параду" в Маріуполі.
- У Маріуполі окупанти запрошували людей на парад 9 травня, хоча влада РФ заперечує його проведення.
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