Росіяни перенесли парад до 9 травня в Маріуполі, - радник мера

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"З міста кажуть, окупанти оголосили, що переносять парад на іншу дату. Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це пішло після візиту заступник голови уряду РФ", - написав він.

За його словами, причину на прямі питання не повідомляють.

"Однак, обіцяють святкові заходи, у тому числі відкриття Алеї пам‘яти загиблим борцям з фашизмом в Україні в районі Приморського парку. Продовжуємо спостерігати, чим завершиться «победобесіє» в Маріуполі", - зазначив Андрющенко.

Росіяни відмовляються від проведення "свята" й "військового параду" в тимчасово окупованому Донецьку й не готуються до них. За планами РФ, центром "урочистостей" повинен стати Маріуполь. Для цього в місті терміново прибирають центральні вулиці від завалів, тіл убитих і нерозірваних російських боєприпасів.

Російських офіцерів знімають із бойових позицій для охорони "параду" в Маріуполі.

У Маріуполі окупанти запрошували людей на парад 9 травня, хоча влада РФ заперечує його проведення.