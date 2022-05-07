У Маріуполі росіяни роздають містянам георгіївські стрічки й запрошують їх на святкування 9 травня
У Маріуполі окупанти запрошують людей на парад 9 травня, хоча влада РФ заперечує його проведення
Про це в телеграмі розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Поки "офіційні особи росіян" заперечують проведення параду в Маріуполі, по місту знов масово роздають стрічки (георгіївські, - ред.) та запрошують на святкування та парад 9 травня в центр міста та Приморський парк на площу "Воїнів-визволителів" з бабцею", - зауважив він.
За словами Петра Андрющенка, на пропагандистських відео містяни щасливі, оскільки за кадром перебуває російський військовий конвой.
- Росіяни відмовляються від проведення "свята" й "військового параду" в тимчасово окупованому Донецьку й не готуються до них. За планами РФ, центром "урочистостей" повинен стати Маріуполь. Для цього в місті терміново прибирають центральні вулиці від завалів, тіл убитих і нерозірваних російських боєприпасів.
- Російських офіцерів знімають із бойових позицій для охорони "параду" в Маріуполі.
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