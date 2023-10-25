Росіяни підтягнули до кордону з Україною додаткову партію ракет С-300, – ЦНС
Російські окупанти доставили в район Брянська (РФ) нову партію модернізованих ракет до комплексів С-300 з метою атаки на українське прикордоння
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Зазначається, що глибока модернізація з метою можливості завдання ударів по наземних цілях в Україні пройшла на потужностях заводу в місті Дубна Московської області.
"Проте завдяки небайдужим місцевим нам відомо про пересування російської техніки, а отже, й про наміри ворога. Відтак реалізація цих планів є сумнівною", - повідомили у Спротиві.
Що таке комплекси C-300
C-300 – це зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіуса дії, який першопочатково призначався для знищення авіації, а також перехоплення крилатих та балістичних ракет на висотах до 27 кілометрів та відстанях до 100 кілометрів в умовах інтенсивної радіопротидії. Однак росіяни переробили ці ракети на ракети класу "поверхня – поверхня" і запускають їх по наземних цілях в Україні. Точність цих ракет вельми сумнівна, але враховуючи величезну кількість цього "добра" у росіян, окупанти запускають їх по прикордонних містах, аби економити інші типи ракет.
- За даними ДПСУ, найбільшу кількість російських диверсантів фіксують на кордоні України у Сумській області. Трохи рідше ворожі ДРГ спостерігаються на кордоні в Харківській та Чернігівській областях.
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