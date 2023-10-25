Росіяни підтягнули до кордону з Україною додаткову партію ракет С-300, – ЦНС

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що глибока модернізація з метою можливості завдання ударів по наземних цілях в Україні пройшла на потужностях заводу в місті Дубна Московської області.

"Проте завдяки небайдужим місцевим нам відомо про пересування російської техніки, а отже, й про наміри ворога. Відтак реалізація цих планів є сумнівною", - повідомили у Спротиві.

Що таке комплекси C-300

C-300 – це зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіуса дії, який першопочатково призначався для знищення авіації, а також перехоплення крилатих та балістичних ракет на висотах до 27 кілометрів та відстанях до 100 кілометрів в умовах інтенсивної радіопротидії. Однак росіяни переробили ці ракети на ракети класу "поверхня – поверхня" і запускають їх по наземних цілях в Україні. Точність цих ракет вельми сумнівна, але враховуючи величезну кількість цього "добра" у росіян, окупанти запускають їх по прикордонних містах, аби економити інші типи ракет.