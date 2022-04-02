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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росіяни планують оточити Об'єднані сили й вийти на адмінкордони Луганщини, Донеччини, а також Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

Росіяни планують оточити Об'єднані сили й вийти на адмінкордони Луганщини, Донеччини, а також Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

2 квітня, 2022 субота
13:43
війна з Росією окупанти

На Сіверському напрямку окупанти готуються відходити до РФ, на Волинському нарощують ППО біля кордону з Україною, також росіяни прагнуть вийти на адмінкордони Луганщини, Донеччини й Херсонщини

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За наявною інформацією, окупанти планують оточити угрупування Об’єднаних сил і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Крім того, для сковування дій ЗСУ вони продовжуватимуть утримувати окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, імовірно, в районах у безпосередній близкості від кордону України з Білоруссю й РФ.

На Волинському напрямку росіяни не наступають. У ЗС Білорусі триває посилена оперативна та бойова підготовка. Окупанти нарощують системи ППО у прикордонних із Україною районах.

На Поліському напрямку росіяни продовжують переміщувати окремі підрозділи на територію Білорусі. З метою уповільнення просування ЗСУ окупанти мінують покинуті позиції, шляхи висування, елементи транспортної інфраструктури та техніки, що не підлягає евакуації.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування Чернігова. За наявною інформацією, основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію РФ.

З Броварського напрямку на територію Курської області вивели частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають готові до висування в напрямку російського кордону.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати Харків і намагаються продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Северодонецк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, намагаються повністю контролювати Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку росіяни проводять штурм для виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

У складі угруповань окупантів проти України воюють до 75 БТГр, на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр, повністю знищено 16 БТГр. Цю інформацію уточнюють.

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