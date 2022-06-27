Росіяни планують відновити наступ на Запоріжжя, - волонтер "Легіону Свободи" Денисов
Волонтер "Легіону Свободи" Костянтин Денисов переконаний, що російські війська продовжують готуватись до наступу на місто Запоріжжя
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Ніч в Запорізькій області пройшла з дощем та постійними повітряними тривогами. Починаючи з пізнього вечора повітряні тривоги лунали до самого ранку з різною періодичністю. Ситуація складна. Постійно перебуваємо в небезпечній зоні. В громадах, які знаходяться біля Запоріжжя, постійно відбуваються зіткнення з окупантами", - розповів Денисов.
Він переконаний, що російські війська продовжують готуватися до наступу на Запоріжжя.
"Ворог продовжує готуватись до наступу на Запоріжжя. Вони ніколи й не відмовлялись від ідеї окупувати Запоріжжя. Оскільки в місті знаходяться логістичні шляхи та енергетичні потужності. Тому росіяни продовжують заявляти, що їм потрібно звільнити всю Запорізьку область. Однак ми налаштовані рішуче і готуємось вигнати окупантів назавжди з Запорізької області", - додав Денисов.
- Ввечері 23 червня росіяни обстріляли Запоріжжя з РСЗВ.
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