Росіяни - політичні шизофреніки. Це війна не Росії проти України, а війна цивілізацій, - Портников

Публіцист висловив таку думку в етері Еспресо.



"Дії росіян суперечать їх словам і переконанням. "Київ - мати міст руських, так давайте його спалимо". "Харків - російське місто, давайте ми його закидаємо ракетами". "Маріуполь - це ж точно місто з "Донецької народної республіки", так знищимо все". Вам не здається це політичною шизофренією? Мені здається", - зазначив Портников.



Журналіст наголосив, що війна Росії проти України це не війна країн, а війна світів.



"От ми - одна цивілізація, потім провалля, а далі - інша цивілізація. Цивілізація зла. Там, де буде кордон України, буде закінчення добра, а потім іде цивілізація зла. Чи має значення, що в Москві при цьому майстерні музиканти будуть виконувати твори Чайковського чи Рахманінова? Це не має жодного значення, росіяни не чують цих композиторів, вони нічого не відчувають. Якщо людина душевно порожня, не має значення, яку музику вона слухає, чи на які картини дивиться", - зауважив Віталій Портников.

Раніше Віталій Портников висловлював думку, що звірства росіян у Бучі на Київщині та інших населених пунктах, бомбардування Харкова, Маріуполя й інших міст - це зачистка території від українців.