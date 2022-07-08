Росіяни полюють на українські шкарпетки, - перехоплення СБУ
Про це йдеться в одній з перехоплених СБУ розмов окупанта з дружиною
Про це повідомила СБУ.
Окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ. Про це зізнався контрактник збройних сил РФ, який розмовляв зі своєю дружиною.
"У мене "багато" українських шкарпеток, і я розумію... які вони "круті". Наші штатні шкарпетки... ними не знаю що... підлогу мити. Розумієш: ми з тобою купували трекінгові шкарпетки по 400 рублів, по 600 рублів... ось у них такі видають", - каже окупант.
Також він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців. Проте запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні.
"Та навіть не брати те, що їм поставляють, взяти те, що вони самі шиють. Взяти їхні рюкзаки, шлеми їхні. Ну це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так", - коментує він.
- 5 липня Головне управління розвідки МО України оприлюднило чергову перехоплену розмову ДНРівця зі своєю дружиною.
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