Росіяни полюють на українські шкарпетки, - перехоплення СБУ

Про це повідомила СБУ.

Окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ. Про це зізнався контрактник збройних сил РФ, який розмовляв зі своєю дружиною.

"У мене "багато" українських шкарпеток, і я розумію... які вони "круті". Наші штатні шкарпетки... ними не знаю що... підлогу мити. Розумієш: ми з тобою купували трекінгові шкарпетки по 400 рублів, по 600 рублів... ось у них такі видають", - каже окупант.

Також він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців. Проте запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні.

"Та навіть не брати те, що їм поставляють, взяти те, що вони самі шиють. Взяти їхні рюкзаки, шлеми їхні. Ну це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так", - коментує він.

5 липня Головне управління розвідки МО України оприлюднило чергову перехоплену розмову ДНРівця зі своєю дружиною.

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