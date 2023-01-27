Росіяни поцілили по пожежній частині на сході України: є поранені

Про це повідомив очільник ДСНС України Сергій Крук.

"Ще одна зруйнована пожежна частина на сході. Ще один доказ того, що росіяни свідомо полюють на тих, хто попри щоденні обстріли продовжує рятувати людей", - написав він.

Також Крук додав, що під час обстрілу дістали поранення рятувальники, двох із них госпіталізували.

Де саме відбувся обстріл, очільник ДСНС не уточнив.

За минулу добу 26 січня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини.

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