Росіяни повністю роздягають своїх убитих, - військовослужбовець ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наша розвідка сьогодні вночі ходила по сірій зоні. Там лежать дуже багато трупів росіян, яких не забирає ворог. І показовим є те, що загарбники роздягають їх. Тобто раніше вони забирали тільки взуття з убитих, тому що мають великі проблеми із взуттям. А зараз забирають усе, і верхній одяг, і форму. Бачимо, що у росіян усе погано з комплектуванням", - наголосив Сазонов.

Військовослужбовець ЗСУ також додав, що окупанти намагаються захопити Куп'янськ, щоб рухатися далі.

"Ворог постійно атакує м'ясними штурмами. Тобто йде піхота, а далі техніка. Їм потрібен Куп'янськ, щоб рухатися далі. Окупанти показово тренуються для переправи через річки Оскіл і Жеребець, але це невеликі річки. Інтенсивність атак з боку ворога щодня не змінюється", - зауважив Сазонов.