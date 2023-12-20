Росіяни повністю роздягають своїх убитих, - військовослужбовець ЗСУ
Військовослужбовець ЗСУ з Куп'янського напрямку Кирило Сазонов розказав, що росіяни мають проблеми з зимовою формою
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Наша розвідка сьогодні вночі ходила по сірій зоні. Там лежать дуже багато трупів росіян, яких не забирає ворог. І показовим є те, що загарбники роздягають їх. Тобто раніше вони забирали тільки взуття з убитих, тому що мають великі проблеми із взуттям. А зараз забирають усе, і верхній одяг, і форму. Бачимо, що у росіян усе погано з комплектуванням", - наголосив Сазонов.
Військовослужбовець ЗСУ також додав, що окупанти намагаються захопити Куп'янськ, щоб рухатися далі.
"Ворог постійно атакує м'ясними штурмами. Тобто йде піхота, а далі техніка. Їм потрібен Куп'янськ, щоб рухатися далі. Окупанти показово тренуються для переправи через річки Оскіл і Жеребець, але це невеликі річки. Інтенсивність атак з боку ворога щодня не змінюється", - зауважив Сазонов.
- Командир підрозділу ЗСУ з Куп'янського напрямку Денис Ярославський повідомив, що в районі Синьківки тривають важкі бої.
- Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 рр. Владислав Селезньов зазначив, що ворогу важливо трансформувати свою чисельну перевагу в територіальні здобутки.
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