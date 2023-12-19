Військовий експерт Селезньов назвав кількість особового складу, яку ворог сконцентрував на Донеччині

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На всіх напрямках, за винятком напрямку в районі Вугледара, тривають запеклі бойові дії. Ворог намагається атакувати наші позиції, залучаючи неймовірну кількість особового складу, артилерійську та авіаційну компоненту. Противник завдає ударів по позиціях ЗСУ, використовуючи танки", - наголосив Селезньов.

За словами військового експерта, ворог, у рамках своєї зимової кампанії, намагається трансформувати свою чисельну й військово-тактичну перевагу в бодай якісь здобутки на полі бою.

"На Бахмутському й Донецькому напрямках ворог зосередив понад 156 тис. особового складу. Вони зведені в угруповання військ "Юг". І саме ці ресурси ворог намагається залучити, щоб досягти своєї мети. Ворог атакує й використовує своїх військовослужбовців, як гарматне м'ясо. Тобто російським генералам байдуже, скільки їхніх солдатів назавжди залишаться в українській землі. Їм важливо трансформувати свою чисельну перевагу в територіальні здобутки", - додав Селезньов.

Протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами і українськими захисниками відбулося 105 бойових зіткнень. ЗСУ відбили низку ворожих атак на 6 напрямках і ліквідували ще 1140 військових РФ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війська РФ наступають на Куп'янському, Лиманському і Бахмутському напрямках, щоб захопити нові населені пункти Донецької та Харківської областей.







