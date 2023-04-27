Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують проводити масові заходи з промивання мізків місцевому населенню", - пише відомство.

На сході та півдні України рашисти організовують так звані кінотеатри, де транслюють російські фільми з пропагандою ворожої ідеології та брехливими твердженнями про російсько-українську війну.

На такі сеанси росіяни примусово звозять працівників комунальних служб та інших захоплених підприємств.

Водночас у школах на тимчасово окупованих територіях росіяни також намагаються вплинути на українських дітей щодо свого вторгнення. Зокрема ворог додав розділ про "спеціальну військову операцію" до програми з історії.

Крім того, окупанти з наступного року хочуть запровадити обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, щоб підготувати їх до призову в армію ворога. Тим часом продовжують діяти мілітаристичні угруповання "юнармії", які працюють при школах.