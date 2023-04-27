Росіяни примушують працівників тимчасово окупованих підприємств дивитися пропагандистські фільми
Російські окупанти змушують працівників загарбаних підприємств дивитися пропагандистські фільми, які нав’язують ідеологію Москви та перекручують інформацію про війну
Про це інформує Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують проводити масові заходи з промивання мізків місцевому населенню", - пише відомство.
На сході та півдні України рашисти організовують так звані кінотеатри, де транслюють російські фільми з пропагандою ворожої ідеології та брехливими твердженнями про російсько-українську війну.
На такі сеанси росіяни примусово звозять працівників комунальних служб та інших захоплених підприємств.
Водночас у школах на тимчасово окупованих територіях росіяни також намагаються вплинути на українських дітей щодо свого вторгнення. Зокрема ворог додав розділ про "спеціальну військову операцію" до програми з історії.
Крім того, окупанти з наступного року хочуть запровадити обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, щоб підготувати їх до призову в армію ворога. Тим часом продовжують діяти мілітаристичні угруповання "юнармії", які працюють при школах.
- Юристка благодійної організації Мирослава Харченко зазначила, що депортованих українських дітей загарбники вчать любити "русскій мір".
- На тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонської області місцеві зрадники й колаборанти готуються до участі у так званих виборах, які РФ планує провести восени.
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