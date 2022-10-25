Росіяни перестали цікавитися "денацифікацією" і переключили увагу на "відступ" та "ядерний удар"

Про це свідчать дані сервісів Google Trends та "Яндекс Wordstat", аналізує телеграм-канал "Верстка".

Вони показують, що в останні місяці росіяни практично не шукають інформацію про заявлені 24 лютого цілі вторгнення в Україну: "денацифікації" та "демілітаризації". При цьому значно зросла кількість пошукових запитів за словами "відступ" та "ядерний удар". На це звернула увагу "Верстка".

За даними сервісу Google Trends, першого тижня після вторгнення запити за словами "денацифікація" і "демілітаризація" досягали кількісного піку, а потім стався різкий спад. З середини травня інтерес до цих запитів перебуває на мінімальному рівні.

Аналогічні дані надає сервіс "Яндекс Wordstat". Кількість запитів за цими словами у лютому-березні могла перевищувати мільйон на місяць, причому у вересні цей показник в обох випадках не перевищив 80 тисяч запитів.

На тлі спаду інтересу до цілей вторгнення росіяни почали шукати інформацію за запитами "відступ" та "ядерний удар", свідчать дані Google Trends та "Яндекс Wordstat". Кількість запитів за словом "відступ" у вересні перевищила 216 тисяч – це у 6 разів більше, ніж у серпні чи липні. Словосполучення "ядерний удар" з'являлося у 182 тисячах запитів – у 5 разів більше, ніж у серпні.

Видання відзначає, що так само про них забув й їх ідейний натхненник – Володимир Путін.

Він востаннє вживав це слово 16 березня на нараді про заходи соціально-економічної підтримки регіонів. Аналогічна ситуація з іншою заявленою метою війни — "демілітаризацією". Після 16 березня, згідно з розшифровками із сайту Кремля, Путін жодного разу не використав це слово. До цього глава держави говорив про ці цілі як мінімум в 11 виступах і телефонних розмовах, про які повідомлялося на сайті Кремля.

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