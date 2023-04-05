Росіяни продовжують викрадати цивільних на Запоріжжі, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Попри те, що регіон захопили понад рік тому, й росіяни навіть відзвітували про “референдум”, окупанти продовжують репресії проти місцевого населення Зокрема, на тижні повідомляється про низку випадків викрадення людей. Людей вивозять до катівень без пояснень причини, родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені", - розповіли у Центрі про ситуацію на Запоріжжі.