На Запоріжжі російські окупанти мінують поля, - мер Мелітополя

Про це інформує мер Іван Федоров.

На півночі тимчасово окупованої частини Запорізької області, між селищем Михайлівка та селом Орлянське, рашисти мінують поля.

"Окупанти Запорізької області готуються до оборони, наражаючи на небезпеку цивільне населення", - наголошує міський голова Мелітополя.

Місцеві жителі помітили в полях гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3.

Повідомляється, що протягом 10-20 хвилин російська техніка може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри.

"У той час, коли наші аграрії засівали на українських полях високоякісну пшеницю, терористи-окупанти можуть сіяти тільки ненависть і страх. Проте рашисти мають всі шанси самі стати добривом для наступного врожаю", - додав Федоров.