На Запоріжжі російські окупанти мінують поля, - мер Мелітополя
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що армія РФ мінує поля між селами у Запорізькій області, наражаючи на небезпеку мирних жителів
Про це інформує мер Іван Федоров.
На півночі тимчасово окупованої частини Запорізької області, між селищем Михайлівка та селом Орлянське, рашисти мінують поля.
"Окупанти Запорізької області готуються до оборони, наражаючи на небезпеку цивільне населення", - наголошує міський голова Мелітополя.
Місцеві жителі помітили в полях гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3.
Повідомляється, що протягом 10-20 хвилин російська техніка може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри.
"У той час, коли наші аграрії засівали на українських полях високоякісну пшеницю, терористи-окупанти можуть сіяти тільки ненависть і страх. Проте рашисти мають всі шанси самі стати добривом для наступного врожаю", - додав Федоров.
- У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області вранці 29 березня пролунало кілька вибухів у різних районах міста.
- 2 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі в локомотивному депо пролунало щонайменше 6 вибухів, де росіяни облаштували склад ремонту техніки та палива, а також частину сховища боєприпасів.
- Також рашисти в тимчасово окупованому Мелітополі розміщують системи ППО у житлових кварталах, унаслідок цього уламки їхньої ракети прилетіли в будинок, є постраждалі.
- Уранці 3 квітня у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області вибухнув автомобіль. Постраждалому колаборанту Максиму Зубарєву надали медичну допомогу.
- Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти розпочали будівництво трьох нових ліній оборони на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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