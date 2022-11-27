Росіяни проти війни, але не проти того, що Путін та їх армія робить з українцями

Як швидко кучеряві багатошарові геополітичні та історичні концепції про об'єднання земель та відродження імперії звелись до тупого примітивного садизму.

Виявилось, що все, що потрібно росіянам — це зробити боляче Україні. З'ясувалось, що вершина їх марень — аби ми сиділи без світла і тепла.

Чорт виявився не таким страшним, як ми його малювали, але огидно хворим і примітивним.

Просто заподіяти шкоду і викликати страждання — єдина самоціль, котра залишилася в росіян. Вони проти війни, але не проти того, що Путін та їх армія робить з українцями

Росіяни справді не розуміють навіщо гинуть їхні солдати, якщо можна всіх вивести, навіть з Криму — і обстрілювати українські міста зі своєї території чи з акваторії Чорного моря.

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Просто заподіяти шкоду і викликати страждання — єдина самоціль, котра залишилася в росіян. Вони проти війни, але не проти того, що Путін та їх армія робить з українцями.

Усвідомлення цього факту заганяє нашу ненависть з локації свідомості в рефлекси та це навіть добре. Навіть якщо ми захочемо колись мозком мислити про гуманізм і примирення, то наше тіло на рівні біохімії реагуватиме по-своєму. Викидатиме кортизол, адреналін і все, що воно там викидає, щоби нас починало трусити від люті.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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