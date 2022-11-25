В результаті масованих ракетних обстрілів РФ від 10 жовтня в Україні загинули 77 цивільних, - ООН
За підрахунками ООН, внаслідок російських ударів по об'єктах енергетики України, які розпочалися 10 жовтня, загинули вже 77 мирних жителів
Про це повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк, інформує ВВС.
Він повідомив, що, за даними Наглядової місії управління Верховного комісара ООН з прав людини, під російськими ударами по об'єктах енергетики загинули 77 мирних громадян, а поранення отримали 272 цивільні особи.
Тюрк нагадав, що в результаті останнього нальоту, 23 листопада, було вбито дівчинку і новонароджене немовля.
"Через ці удари у найважчій ситуації, в жахливих умовах опинилися мільйони людей. Загалом все це порушує серйозні питання в рамках міжнародного гуманітарного права, яке потребує [доказів] конкретного та безпосереднього військового значення кожного атакованого об'єкта", - заявив Тюрк.
- Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що обстріли Росією критичної інфраструктури України – це "наслідки відмови Києва від переговорів з РФ".
- Зеленський сказав у виступі на ПА НАТО заявив, що обстріли російською армією української енергетичної інфраструктури є рівнозначними застосуванню зброї масового ураження.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе