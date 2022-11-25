Про це повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк, інформує ВВС.

Він повідомив, що, за даними Наглядової місії управління Верховного комісара ООН з прав людини, під російськими ударами по об'єктах енергетики загинули 77 мирних громадян, а поранення отримали 272 цивільні особи.

Тюрк нагадав, що в результаті останнього нальоту, 23 листопада, було вбито дівчинку і новонароджене немовля.

"Через ці удари у найважчій ситуації, в жахливих умовах опинилися мільйони людей. Загалом все це порушує серйозні питання в рамках міжнародного гуманітарного права, яке потребує [доказів] конкретного та безпосереднього військового значення кожного атакованого об'єкта", - заявив Тюрк.

Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що обстріли Росією критичної інфраструктури України – це "наслідки відмови Києва від переговорів з РФ".

Зеленський сказав у виступі на ПА НАТО заявив, що обстріли російською армією української енергетичної інфраструктури є рівнозначними застосуванню зброї масового ураження.

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