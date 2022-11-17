У Кремлі заявили, що обстріли критичної інфраструктури України - це "наслідки відмови від переговорів з РФ"
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що обстріли Росією критичної інфраструктури України - це "наслідки відмови Києва від переговорів з РФ"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Він заявив, що Росія обстрілює тільки ті об'єкти інфраструктури, що "прямо чи опосередковано стосуються військового потенціалу України".
Також Пєсков сказав, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України спричинені відмовою уряду нашої країни вести перемовини з Росією.
"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, більше того, дії української сторони щодо відмови від узгоджених значень тексту і так далі - ось це все наслідки, і про це теж треба говорити", - сказав Пєсков.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання російського лідера Володимира Путіна вести перемовини, і запропонував зробити їх публічними. Своєю чергою прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публічні перемовини неможливі.
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