Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Вороже угруповання росіян у Чорному морі складається з 19 кораблів та катерів. Серед них 3 надводних ракетоносії, які споряджені 24 ракетами "Калібр".

"Загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна. Наші побажання залишаються незмінними: не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи сигналами-попередженнями, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають закриту інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду", - йдеться у зверненні до українців.

У Чорному морі шторм, тому на узбережжі можуть з'являтись міни.

Наприкінці доби, 7 вересня, у росіян було напоготові 16 крилатих ракет у Чорному морі.

8 вересня стало відомо, що на Херсонському напрямку росіяни активно облаштовують понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець, аби покращити логістичне забезпечення.

За день, 8 вересня, російський агресор втратив на Півдні України 59 військових, 3 РСЗВ "Ураган", 2 самохідні гармати артилерії "Піон".

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