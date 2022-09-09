Росіяни різко збільшили кількість крилатих ракет у Чорному морі
Порівняно з минулою добою у росіян збільшилась кількість крилатих ракет у Чорному морі з 16 до 24 одиниць
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Вороже угруповання росіян у Чорному морі складається з 19 кораблів та катерів. Серед них 3 надводних ракетоносії, які споряджені 24 ракетами "Калібр".
"Загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна. Наші побажання залишаються незмінними: не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи сигналами-попередженнями, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають закриту інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду", - йдеться у зверненні до українців.
У Чорному морі шторм, тому на узбережжі можуть з'являтись міни.
- Наприкінці доби, 7 вересня, у росіян було напоготові 16 крилатих ракет у Чорному морі.
- 8 вересня стало відомо, що на Херсонському напрямку росіяни активно облаштовують понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець, аби покращити логістичне забезпечення.
- За день, 8 вересня, російський агресор втратив на Півдні України 59 військових, 3 РСЗВ "Ураган", 2 самохідні гармати артилерії "Піон".
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