Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено двох жінок та дитину
Сьогодні, 30 вересня, Росія нанесла авіаудар по Констянтинівці, у результаті чого 13-річний хлопчик, отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови. Унаслідок артилерійських атак населених пунктів Донеччини поранень зазнали дві жінки
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
30 вересня 2023 року армія РФ вкотре обстріляла мирні населені пункти Донеччини.
"Зокрема, близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар по м. Костянтинівці, за попередніми даними, з використанням КАБ-500. В зоні ураження опинились територія транспортного підприємства та житлова забудова, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей. Один з них, 13-річний хлопчик, отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови", - йдеться у повідомленні.
Ще дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали від артилерійських атак РФ у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району. Обидві під час обстрілів перебували у своїх оселях. Наразі їх ушпиталено.
Серед зруйнованих й пошкоджених об’єктів – понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарські споруди, приміщення підприємства, автомобілі й лінії електропередач.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Також російська окупаційна армія сьогодні, 30 вересня, атакувала село Козацьке, що на правобережжі Херсонської області, унаслідок чого зазнав поранень чоловік.
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