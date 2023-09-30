Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено двох жінок та дитину

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

30 вересня 2023 року армія РФ вкотре обстріляла мирні населені пункти Донеччини.

"Зокрема, близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар по м. Костянтинівці, за попередніми даними, з використанням КАБ-500. В зоні ураження опинились територія транспортного підприємства та житлова забудова, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей. Один з них, 13-річний хлопчик, отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови", - йдеться у повідомленні.

Ще дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали від артилерійських атак РФ у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району. Обидві під час обстрілів перебували у своїх оселях. Наразі їх ушпиталено.

Серед зруйнованих й пошкоджених об’єктів – понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарські споруди, приміщення підприємства, автомобілі й лінії електропередач.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).