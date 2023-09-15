Росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий квартал окупованої Нової Каховки: є загиблий
15 вересня російська армія скинула керовану авіабомбу на житловий квартал тимчасово окупованої Нової Каховки. За попередніми даними, загинула людина
Про це "Суспільному" повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.
За його словами, місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на житловий квартал.
"Наразі квартал, де були влучання, очепили російські окупанти. Вони ходять по квартирах та дивляться, які наслідки", — сказав Коваленко.
За його словами, руйнування серйозні.
Своєю чергою депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що попередньо відомо про одного загиблого.
"Сьогодні зранку росіяни завдавали ударів по житлових будинках у районі "Сокола". Попередньо КАБ випущений з літака РФ. Попередньо — є загибла людина", - написав він.
Водночас в ОК "Південь" розповіли, що окупанти хотіли завдати удару по Бериславщині, але промахнулися й ударили по Новій Каховці.
"Намагаючись завдати чергового удару по Бериславщині, окупанти вкотре продемонстрували свою незграбність і випустили керовану авіабомбу по тимчасово окупованій Новій Каховці. КАБ-500 влучила в житловий район, внаслідок чого пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, є жертви серед місцевого населення", - йдеться у повідомленні.
- Унаслідок учорашньої атаки окупантів по Михайлівці на Херсонщині дістали поранення дві людини.
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