Підприємець поділився інформацією в етері телеканалу "Еспресо".

"До 24 лютого 2022 року з боку російських окупантів не було такого активного фізичного знищення літальних апаратів. Сьогодні по безпілотним комплексам класу поля бою ведеться вогонь із таких зенітно-ракетних комплексів, як "Тор", "Панцир-С1". Є інформація, що навіть із ЗРК "Бук" росіяни вже стріляють по маленьких безпілотних літачках", - зазначив Вʼюнник.

На фото: Артем Вʼюнник

Директор "Атлон-Авіа" додав, що така панічна реакція російських окупантів на наші безпілотники є не безпідставною.

"З початку повномасштабної війни Росії проти України росіяни вже гатять серйозними засобами протиповітряної оборони по витратному матеріалу на полі бою, яким є безпілотники. Ми розуміємо, що це з одного боку проблема, але з іншого - підтвердження ефективності й важливості безпілотних комплексів - розвідників та коригувальників. Рашисти розуміють: якщо над вами зʼявилася "Фурія", очікуйте артилерійського удару", - зауважив Артем Вʼюнник.

Військовий експерт Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо" повідомив, що за 3 місяці повномасштабної війни українські воїни знищили близько 25% бойових компонентів Російської Федерації.

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