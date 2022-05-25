За 3 місяці повномасштабної війни українські воїни знищили близько 25% бойових компонентів РФ, це хороший показник, — Згурець
Військовий експерт Defence Express Сергій Згурець переконаний, що теперішні здобутки ЗСУ ще не означають, що війна буде легкою надалі. Наразі ворог протискає оборону на Луганському напрямку, де має перевагу
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Російська армія зайшла на територію України, маючи понад 190 тис. особового складу, це і логістичні компоненти, і бойові. Тож за висновками британської розвідки та згідно з нашими даними за 3 місяці війни українські військові знищили 25% найбільш боєздатних компонентів РФ. Йдеться і про особовий склад, і про бойову техніку. Це досить гарний показник для оцінки ефективності дій української армії", – сказав він.
Згурець додав, що такі дані не свідчать про те, що надалі війна буде простою.
"Ми бачимо ситуацію в Сєвєродонецьку, Луганську, де ворог має перевагу на вузьких ділянках та перевагу в артилерії, так він намагається протискати нашу оборону", – наголосив експерт.
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