Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Російська армія зайшла на територію України, маючи понад 190 тис. особового складу, це і логістичні компоненти, і бойові. Тож за висновками британської розвідки та згідно з нашими даними за 3 місяці війни українські військові знищили 25% найбільш боєздатних компонентів РФ. Йдеться і про особовий склад, і про бойову техніку. Це досить гарний показник для оцінки ефективності дій української армії", – сказав він.



Згурець додав, що такі дані не свідчать про те, що надалі війна буде простою.



"Ми бачимо ситуацію в Сєвєродонецьку, Луганську, де ворог має перевагу на вузьких ділянках та перевагу в артилерії, так він намагається протискати нашу оборону", – наголосив експерт.



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