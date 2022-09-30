Росіяни тікають від мобілізації: попит на оренду житла в Казахстані злетів у 32 рази
Після того, як Кремль оголосили мобілізацію, росіяни почали масово залишати країну, найбільше попит на оренду житла злетів у Казахстані
Про це повідомляє РБК, посилаючись на дані місцевих сервісів із бронювання, з 21 по 27 вересня.
Зазначається, що попит російських користувачів на подобову оренду житла виріс у Казахстані у 32 рази, в Таджикистані – 22, а в Киргизстані – 15.
У Казахстані після росіяни найчастіше бронюють житло в Нур-Султані (Астані), Алмати, Уральську та Петропавловську. У Білорусі - у Мінську та Вітебську.
Також у десятку міст з бронювання входять Бішкек (Киргизстан), Тбілісі (Грузія), Єреван (Вірменія) та Худжанд (Таджикистан). А найвища вартість доби найму – у Мінську (в середньому 3850 руб., тобто близько 2300 грн).
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
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