Про це йдеться у відеозверненні за 6 березня.

Зазначається, що обстрілюють Бахмут здебільшого з артилерії та мінометів, проте ЗСУ роблять все, аби ворог у місто не зайшов.

"Сьогодні, 6 березня, чудова погода у місті Бахмут, але, на превеликий жаль, з самого ранку місто обстрілюють. В основному це міномети та артилерія. Намагаються продавити наші фланги, але ДПСУ спільно з побратимами стоїть незламно на своїх позиціях. Ми робимо все, щоб ворог не зайшов у місто. Бо Бахмут — це Україна. Є, був і буде", - йдеться у повідомленні.