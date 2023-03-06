Росіяни у Бахмуті намагаються продавити фланги оборони, але стоїмо незламно на своїх позиціях, — ДПСУ
У ДПСУ розповіли, що з ранку окупанти масово обстрілюють Бахмут та намагаються продавити фланги оборони ЗСУ, проте українські воїни тримають оборону
Про це йдеться у відеозверненні за 6 березня.
Зазначається, що обстрілюють Бахмут здебільшого з артилерії та мінометів, проте ЗСУ роблять все, аби ворог у місто не зайшов.
"Сьогодні, 6 березня, чудова погода у місті Бахмут, але, на превеликий жаль, з самого ранку місто обстрілюють. В основному це міномети та артилерія. Намагаються продавити наші фланги, але ДПСУ спільно з побратимами стоїть незламно на своїх позиціях. Ми робимо все, щоб ворог не зайшов у місто. Бо Бахмут — це Україна. Є, був і буде", - йдеться у повідомленні.
- Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко зазначив, що ЗСУ завдають значних та помітних втрат ворогу на Бахмутському напрямку.
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