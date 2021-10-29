Росіяни у зоні ООС задіяли заборонену зброю, поранено трьох українських військових

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



Біля Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



У бік Кримського ворог два рази відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.



Також із 82-мм мінометів росіяни обстріляли українські неподалік Красногорівки.



Поблизу Новозванівки ворог застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм.



У напрямку Троїцького загарбники стріляли з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Поблизу Зайцевого противник двічі обстрілював українські позиції, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.



У бік Катеринівки росіяни били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Українські позиції неподалік Причепилівки окупанти обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Під Новоолександрівкою загарбники вели обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.



Неподалік Золотого-4 росіяни задіяли автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.



На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



28 жовтня внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Бійців госпіталізовано, стан здоров'я обох - середньої тяжкості.



Українські військові відповіли на ворожі обстріли вогнем із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння.



З початку доби 29 жовтня станом на 7:00 у зоні ООС зафіксовано одне порушення окупантами режиму припинення вогню: поблизу Причепилівки загарбники стріляли з автоматичних станкових гранатометів. Один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, його госпіталізували. Стан здоров'я військового - середньої тяжкості.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb