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Росіяни у зоні ООС задіяли заборонену зброю, поранено трьох українських військових

29 жовтня, 2021 п'ятниця
07:35
війна з Росією Операція об'єднаних сил

У четвер, 28 жовтня, російські війська в районі проведення Операції об'єднаних сил 14 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Біля Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. 

У бік Кримського ворог два рази відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. 

Також із 82-мм мінометів росіяни обстріляли українські неподалік Красногорівки.

Поблизу Новозванівки ворог застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм.

У напрямку Троїцького загарбники стріляли з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Зайцевого противник двічі обстрілював українські позиції, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У бік Катеринівки росіяни били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
 
Українські позиції неподалік Причепилівки окупанти обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. 

Під Новоолександрівкою загарбники вели обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї. 

Неподалік Золотого-4 росіяни задіяли автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення. 

28 жовтня внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Бійців госпіталізовано, стан здоров'я обох - середньої тяжкості.

Українські військові відповіли на ворожі обстріли вогнем із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

З початку доби 29 жовтня станом на 7:00 у зоні ООС зафіксовано одне порушення окупантами режиму припинення вогню: поблизу Причепилівки загарбники стріляли з автоматичних станкових гранатометів. Один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, його госпіталізували. Стан здоров'я військового - середньої тяжкості.


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Операція об'єднаних сил
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